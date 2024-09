Courtney Cox ist nicht angemeldet für Scream 7

Eines der kultigsten und geschichtsträchtigsten Franchises im Horrorbereich ist ohne Zweifel Scream. Die Serie läuft schon seit Jahrzehnten und jetzt, da Scream 6 schon eine Weile in freier Wildbahn ist, beginnen wir uns zu fragen, was die Zukunft für einen Scream 7 bereithält.

VeteranScream Courtney Cox hat verraten, dass der siebte Film in Arbeit ist und dass sie derzeit nicht für einen Auftritt in diesem Film unter Vertrag steht.

Im Gespräch mit Variety sagte Cox: "Ich bin nicht offiziell unter Vertrag. Ich bin es nicht, aber es wird ein 'Scream 7 ' geben. "

Nur weil Cox anscheinend nicht in dem Film mitspielen wird, heißt das nicht, dass er nicht kommt, was sie bekräftigt, indem sie hinzufügt: "Sie schreiben die ganze Zeit um. Es ist nicht so, dass ich nicht wüsste, was los ist."

Glaubst du, dass es eine gute oder schlechte Wahl ist, Courtney Cox nicht für Scream 7 zurückzubringen?