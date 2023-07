Counter-Strike: Global Offensive Spieler öffnet nach etwa 30 Stunden Spielzeit ein unglaublich seltenes Messer

HQ

Das haben wir alle schon erlebt. Spät in der Nacht, nachdem Sie Ihren dritten Ranglistenverlust in Folge erlitten haben, durchsuchen Sie Ihr Inventar und hoffen, dass das Glück auf Sie herablächelt, während Sie Geld verschwenden, um einen Fall zu eröffnen. Wie gesagt, es passiert den Besten von uns, und selbst mit großen Hoffnungen auf Messer und Handschuhe bekommen wir bestenfalls eine lila Haut, die für 1 Pfund verkauft werden kann.

Es gibt jedoch auch glückliche Menschen, wie zum Beispiel einen 18-Jährigen, der es geschafft hat, nach nur 34 Stunden in CS:GO ein blaues Karambit-Edelsteinmesser mit einem 387-Muster zu öffnen. Die Bewertung des Messers ist wahnsinnig hoch und der Spieler hat es gerade für 169,000 US-Dollar verkauft.

Laut Jake Lucky auf Twitter sagt der Youngster, dass er das Geld, das er hat, sparen wird. Es ist wirklich wie ein Sechser im Lotto, wenn man bedenkt, wie gering die Chancen sind, nicht nur ein Messer zu öffnen, sondern auch ein so wertvolles. Dies wird zweifellos andere dazu inspirieren, zu versuchen, einen ähnlichen Jackpot zu knacken, aber in Wirklichkeit scheint es nur so, als ob dieser Junge von einer Art höherer Macht gesegnet wurde, während der Rest von uns dazu bestimmt ist, MP9-Orangenschalen für den Rest unseres Lebens zu öffnen.