Counter-Strike: Global Offensive hat seinen Allzeit-Steam-Spielerrekord gebrochen... wieder

Es gibt nicht viele 11 Jahre alte Spiele, die den anhaltenden Erfolg von Counter-Strike: Global Offensive haben. Während Valve scheinbar bereit ist, zum nächsten großen Teil der Serie überzugehen, hat all dieses Gerede über ein CS:GO 2 die Counter-Strike-Fangemeinde in einen Rausch getrieben. Und wir sagen das, weil CS:GO jetzt den Rekord für Allzeitspieler auf Steam gebrochen hat, den es erst vor einem Monat aufgestellt hat.

Wie SteamDB zeigt, haben sich am Wochenende 1.420.183 Spieler angemeldet und gleichzeitig CS: GO gespielt, und nach den 24-Stunden-Spitzenzahlen und der Tatsache zu urteilen, dass während der Nebenzeiten, in denen wir diese Nachricht schreiben, über 770.000 Menschen das Spiel spielen, wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis dieser Rekord wieder gebrochen wird.

CS: GO befindet sich derzeit auf Platz zwei in Steam's All-Time-Player-Counts-Charts, wobei das Spiel nur an zweiter Stelle nach dem Titan PUBG: Battlegrounds steht, einem Spiel, das einst 3.257.248 Spieler auf einmal erreichte.