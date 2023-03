Counter-Strike 2 konnte Matches mit Cheatern in ihnen abbrechen

HQ

Counter-Strike: Global Offensive ist heute einer der beliebtesten Shooter, aber auch wenn Hunderttausende von Menschen jeden Tag normal spielen, gibt es auch diejenigen, die ihre Ränge erhöhen und das Erlebnis für andere durch Betrug ruinieren wollen.

Valve ist normalerweise ziemlich gut darin, Cheater zu erkennen, aber es scheint, dass das kommende Counter-Strike 2 noch besser darin sein wird, diese schlechten Äpfel aus dem Haufen zu entfernen. Wie der Twitter-Nutzer aquaismissing entdeckt hat, wird das neue Spiel eine Anti-Cheat-Maßnahme namens VAC Live einführen.

Dies könnte dazu führen, dass Spiele abgebrochen werden, sobald ein Betrüger entdeckt wird, was bedeutet, dass Sie ein Spiel nicht unfair verlieren oder gewinnen müssen, dank eines Cheaters. Stattdessen werden Sie direkt wieder an den Anfang zurückgesetzt, was besser zu sein scheint, als dass Matches von vornherein durch Cheats ruiniert werden.

Was halten Sie von dieser neuen Anti-Cheat-Methode?