Counter-Strike 2 für diesen Sommer angekündigt

Sehr glaubwürdige Gerüchte über eine Fortsetzung von Counter-Strike machen seit Monaten die Runde, aber am nächsten kamen wir einem offiziellen Statement von Valve vor ein paar Tagen... Bis jetzt.

Valve hat offiziell vorgestellt, was einfach Counter-Strike 2 genannt wird. Nicht, dass uns viel darüber erzählt wird, außer dass es eine "Überholung für jedes System, jeden Inhalt und jeden Teil" des Originals und den größten technischen Sprung in der Geschichte des Franchise dank Valves Source 2-Engine sein wird. Drei dieser Upgrades werden in den folgenden Videos hervorgehoben: Sub-Tick-Technologie, dynamischer und volumetrischer Rauch und definitiv nicht zuletzt visuelle Upgrades aller Karten und sogar komplette Überholungen von einigen.

All das sieht unglaublich aus und hört sich unglaublich an, daher ist es sehr aufregend, dass einige von euch heute in der Lage sein könnten, eine frühe Version des Spiels zu spielen. Ein begrenzter Test hat gerade erst begonnen, also überprüft eure Benachrichtigungen in Counter-Strike: Global Offensive. Es ist erwähnenswert, dass Valve die Spieler nach der letzten Spielzeit auf den offiziellen Servern, dem Vertrauensfaktor, dem Steam-Konto und vielen anderen Faktoren auswählt, so dass Sie möglicherweise nicht zu den Glücklichen gehören, die eine Einladung zu dieser ersten Welle erhalten.

Nicht, dass Sie so oder so lange warten müssen. Counter-Strike 2 wird diesen Sommer als kostenloses Upgrade veröffentlicht. Die Tatsache, dass es sich um ein Upgrade handelt, bedeutet auch, dass Sie alle Ihre Waffenoberflächen, Aufkleber und alles andere behalten können, und alle von ihnen werden natürlich auch besser aussehen, klingen und sich besser anfühlen. Erwarten Sie, in den kommenden Monaten noch detailliertere Informationen über all dies zu erfahren.

Wie klingt und sieht das bisher aus?