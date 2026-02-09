Counter-Strike 2 wird im November beim Esports Nations Cup vorgestellt werden

HQ

Es wurde bestätigt, dass Counter-Strike 2 eines der insgesamt 16 Spiele sein wird, die beim Esports Nations Cup im November 2026 ausgestrahlt werden. Der Treffer wird vorgestellt und ein Event bieten, das etwa fünf Tage dauert, bei dem 24 Nationen gegeneinander antreten, in der Hoffnung, die Trophäe zu gewinnen und zum Meister gekrönt zu werden.

Die 24 Nationen, die sich qualifizieren, werden durch ein zweistufiges Qualifikationssystem ausgewählt, das vom 6. bis 19. Juli läuft. Wenn diese Teams bestätigt sind, werden sie in vier Sechs-Nationen-Gruppen gesetzt, die um einen Platz im 16-Nationen-K.-o.-Playoff-Bracket kämpfen werden. Die Gruppenspiele werden jeweils im Best-of-One-Format stattfinden, die Playoffs im Best-of-Three und das Grand Finals im Best-of-Five-Format.

Was die offiziellen Termine betrifft, an denen dieses Turnier beim Esports Nations Cup stattfindet (der selbst vom 2. bis 29. November in Riad, Saudi-Arabien, stattfindet), so findet das CS2-Spiel vom 10. bis 15. November statt.

