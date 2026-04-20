Counter-Strike 2 Profi erhält eine zehnjährige Sperre, weil er Rivalen auf der Bühne geschlagen hat

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In einer ziemlich schockierenden Wendung wurde ein Counter-Strike 2 professioneller Spieler mit einer gewaltigen zehnjährigen Sperre vom Wettkampfspiel verhängt, nachdem er bei einer Veranstaltung die Bühne betrat und einen seiner Gegner mit einem Schlag verpasst hatte.

Laut Dexerto war "MAUschine" der betreffende Spieler, der den Schlag ausführte, wobei das Ziel "Spidergum" war. Es geschah bei einem von DACH CS veranstalteten Turnier namens CAGGTUS Leipzig, wobei der Vorfall während der Preisverleihung am Ende stattfand, wobei MAUschine offensichtlich unzufrieden mit dem Verlauf der Dinge war.

Natürlich führte eine solche Situation dazu, dass die Esports Integrity Commission (ESIC) fast sofort Maßnahmen ergriff, wobei MAUschine für seine Aktionen eine zehnjährige Sperre erhielt, was wahrscheinlich bedeutet, dass jede Hoffnung auf eine Karriere im Wettkampfsport Counter-Strike 2 (oder in jedem Esport) zunichte gemacht ist.

Den schockierenden Moment können Sie unten im Stream festgehalten und von DramaAlert ausgeschnitten sehen.

Was den Grund für den Angriff betrifft, so erklärt der Bericht, dass MAUschine während des Spiels durch Trash-Talk verärgert war, was immer noch kein Grund ist, jemanden zu schlagen, besonders vor Live-Publikum und mit Zuschauern von zu Hause.