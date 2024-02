Counter-Strike 2 fügt endlich den Modus "Wettrüsten" hinzu

HQ

Als Counter-Strike 2 auf den Markt kam, waren einige Fans ziemlich verärgert, dass es Counter-Strike: Global Offensive ersetzte, denn auch wenn es hübscher aussah, fehlten ihm einige wichtige Spielmodi und es fühlte sich für diejenigen, die nicht nur die ganze Zeit Ranglistenspiele spielen wollten, wie ein geringeres Erlebnis an.

Jetzt führt Valve einen bei den Fans beliebten Modus für den neuen Shooter ein. Das Wettrüsten kehrt mit dem neuesten Update für Counter-Strike 2 zurück. In diesem Modus wetteifern die Spieler darum, sich gegenseitig mit dem goldenen Messer zu töten und neue Waffen zu verdienen, indem sie ein paar Kills mit ihrer aktuellen Waffe erzielen.

Es ist so ziemlich ein Waffenspiel aus Call of Duty, wenn Sie es noch nicht ausprobiert haben. Außerdem gibt es in diesem neuen Update den ersten Waffenkoffer für CS2, und du bekommst die Möglichkeit, Aufkleber an der gewünschten Stelle auf deinen Waffen anzubringen.