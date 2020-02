Couch-Koop für vier Spieler in Streets of Rage 4

Im Vorfeld hat PAX East hat Publisher Dotemo gerade ein neues Charaktervideo zu Streets of Rage 4 geteilt. Der neue, fünfte Charakter ist für viele von uns vielleicht nicht super spannend (er heißt übrigens Floyd Iraia), allerdings wurde in diesem Zuge noch eine andere Information bestätigt, die den Titel plötzlich noch ein gutes Stück interessanter werden lassen dürfte: Lizardcube wird den Sidescrolling-Brawler mit umfassenden Koop-Möglichkeiten ausstatten. Online dürfen sich zwei Spieler zusammen durch die Level kloppen, offline könnt ihr Streets of Rage 4 auf Nintendo Switch, PC, Playstation 4 und Xbox One sogar mit bis zu vier Leuten auf einem gemeinsamen Bildschirm spielen. Das Game ist für das Frühjahr gelistet.

