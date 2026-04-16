Cosy Puzzler Swan Song wird im Juni auf dem PC und Switch debütiert

Suchen Sie etwas Entspannteres und Entspannteres zum Spielen? Falls ja, sollten Sie auf jeden Fall die neuesten Nachrichten vom Entwickler Business Goose verfolgen.

Im Rahmen der Galaxies Spring Showcase trat das Indie-Studio auf, um einen neuen Einblick in Swan Song zu zeigen, während es gleichzeitig das Veröffentlichungsdatum des Projekts bekannt gab und betonte, dass es am 4. Juni für PC und Nintendo Switch erscheinen wird.

Swan Song ist ein gemütliches Puzzlespiel, das in einer magischen Spieluhr spielt. Das Ziel ist es, Herausforderungen zu lösen, um letztlich Noten auf einer musikalischen Tonleiter zu platzieren, um schließlich durch das Spielen einer Komposition und das Aktivieren von Plattformen zu entkommen, die zu einem Ausgang führen. Es gilt als ein Spiel über Reflexion und Verlangsamung, und dieses beruhigende Gameplay sieht man in Aktion im neuen Trailer unten.