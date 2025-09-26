Costco hat den Verkauf von Xbox-Konsolen in den USA und Großbritannien offiziell eingestellt

HQ

Costco hat den Verkauf von Xbox-Konsolen sowohl in seinen physischen als auch in seinen digitalen Geschäften in den USA und Großbritannien eingestellt. In letzter Zeit waren Spekulationen darüber, dass die Marke nicht mehr in den Unverpackt-Läden erhältlich ist, im Internet weit verbreitet, da der Versuch, über die Costco-Website nach Xbox-Spielen und -Konsolen zu suchen, zu Fehlern und Produkten führte, die ganz fehlten.

Nun wurde laut Gamesindustry.biz bestätigt, dass Costco den Verkauf von Xbox-Konsolen eingestellt hat. Die Website kontaktierte eine Kundendienstabteilung in einer Costco-Filiale in Großbritannien und stellte über Wayback Machine fest, dass die Xbox Series X- und S-Konsolen zwar im Juni dieses Jahres zum Kauf angeboten wurden, aber im August bereits verschwunden waren.

Costco selbst hat keine offizielle Erklärung dazu abgegeben, ob es die Beziehungen zu Xbox abgebrochen hat, aber der ehemalige IGN berichtete, dass Destin Legarie behauptet, er habe mit dem Unternehmen gesprochen, und ein Vertreter sagte Folgendes:

"Wir haben keine Pläne für die Zukunft, eine Xbox-Konsole zu führen. Es war eine unternehmerische Entscheidung."