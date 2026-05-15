Cosplayer Yugoro erzählt uns, was ein gutes Cosplay ausmacht: "Ich glaube, es geht alles um Liebe."

HQ

Einer der Luxus, wenn man auf der ganzen Welt reisen und an Conventions teilnehmen kann, ist es, die unglaublich kreativen Menschen zu sehen, die den fiktiven Figuren, die viele von uns lieben, mehr menschliches Leben verleihen. Cosplayer haben dazu beigetragen, Filme, TV, Spiele, Comics und Unterhaltung insgesamt zu erweitern und zu entwickeln, aber ein professioneller Cosplayer zu sein ist nicht so einfach, wie ein Kostüm aus dem Internet zu ergattern.

Charaktere auf authentische und ansprechende Weise zum Leben zu erwecken, erfordert enorme Hingabe und kreative Fähigkeiten – etwas, das wir während unserer Zeit bei Comicon Napoli etwas mehr gelernt haben, als wir mit Cosplayerin Yugoro sprachen, um ihre Sicht darauf zu erfahren, was es braucht, um ein effektives Cosplay zu machen.

"Ich glaube, es geht alles um Liebe, denn wenn man die Figur auswählt, die man cosplayt, ist es am besten, wenn man sie fühlt, wenn man diese Figur liebt, weil man immer noch versucht, eine Figur zu sein, aber wenn man schauspielert und es nicht fühlt, sieht es einfach schlicht und langweilig aus."

Wir erkundigten uns auch bei Yugoro nach der Herausforderung, Accessoires für Cosplay-Charaktere herzustellen, und zu den Herausforderungen, die das Herstellen authentisch aussehender Schwerter und Werkzeuge mit sich bringt – sowie wie sie dieses Problem überwindet.

"Ich schätze, der Schlüssel ist die Hauptkonstruktion. Die Basis, ja, der Kern. Wenn man zum Beispiel ein riesiges Schwert oder riesige Flügel baut, muss man immer zuerst überlegen, wie man damit auf der Bühne agieren wird. Und um einen harten Kern innen und den weicheren außen einzubauen, um es leichter zu machen. Wenn ein riesiges Schwert wirklich hart ist, von innen und außen, und schwerer, kannst du damit nicht mehr arbeiten. Und du wirst leiden, du kannst dich selbst verletzen, nicht das Schwert. Ich würde also sagen, versuche, ein Gleichgewicht zwischen dem harten Kern und dem weichen Außenbereich zu finden. Und denken Sie auch an die hochwertigen Materialien. Manchmal ist es besser, mehr Geld auszugeben und bessere Materialien zu haben, als einfach Geld zu sparen und das Requisit zu haben, das sehr schnell kaputtgeht."

Das vollständige Interview mit Yugoro kannst du unten sehen, und vergiss nicht, auch unser früheres Interview mit Cosplayerin Yaya Han von der San Diego Comic Con Malaga anzuschauen, in dem der Schöpfer darüber sprach, wie sich Cosplay weiterentwickelt hat und zunehmend akzeptiert wird.