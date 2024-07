Cosori verändert mit seinem neuen Turbo Blaze das Airfryer-Spiel

HQ

In den letzten Jahren sind Airfryer so ziemlich zu einer festen Größe in vielen Küchen geworden. Da sie weniger Strom verbrauchen als ein Ofen und weniger Chaos verursachen als ein herkömmlicher Ölkocher, werden sie für viele Hobbyköche als Segen angesehen.

Und doch bleibt die Frage, wie sehr Sie diese Formel verbessern können. Cosori könnte mit seinem neuen Turbo Blaze die Antwort haben. Cosori behauptet, dass dieser Airfryer mit Gleichstrom anstelle von Wechselstrom Ihre Speisen 46 % schneller aufheizen kann als andere Geräte.

Schauen Sie sich unseren neuesten Quick Look unten an, um zu sehen, ob dies möglich ist und welche anderen Funktionen der Cosori Turbo Blaze bietet.