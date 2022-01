Cory Barlog kommentiert PC-Umsetzung von God of War: Ragnarök

HQ

Sony möchte Computerspielern in Zukunft mehr eigene Spiele zur Verfügung stellen, allerdings wirken die bisherigen Bemühungen es Publishers etwas planlos. Beispielsweise ist nicht klar, welche der kommenden Games wann auf dem PC eintreffen werden oder nicht. Der neueste Titel der Worldwide Playstation Studios, der den Sprung auf den PC geschafft hat, ist God of War, das seit 2018 auf der Playstation 4 erhältlich ist. Ob PC-Spieler ebenfalls drei Jahre warten müssen, ehe sie von etwaigen Portierungsplänen der Fortsetzung, God of War: Ragnarök, hören, darüber sprach der Game Director Cory Barlog kürzlich mit Gameinformer:

„Ich habe keine Ahnung. Im Moment nehmen wir uns ein Spiel nach dem anderen vor, schauen uns jedes einzelne an und entscheiden [dann, ob es sich lohnt]. Macht es den Leuten Spaß? Haben wir es richtig gemacht? Gibt es etwas, das wir falsch gemacht haben? Was können wir in Zukunft besser machen, wenn wir das [Spiel] noch einmal [veröffentlichen]? Aber am Ende des Tages ist es die Entscheidung von Sony."