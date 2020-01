Cory Barlog gefällt die Idee einer God-of-War-Fernsehserie

God of War ist wohl einer der größten Playstation-Hits überhaupt und obwohl einiges darauf hinzudeuten scheint, dass Sony Santa Monica derzeit an verschiedenen Baustellen für den nächsten Ableger der geplanten Trilogie arbeitet, gibt es sicher einige Fans, die den neuen Kriegsgott auch in anderen Medienformen sehen möchten. Zum Beispiel in einer Serie? Diesem Gedanken ist der Schöpfer des beliebten Spiels, Cory Barlog, nicht abgeneigt, wie er in einer Diskussion von Games Industry bekundete. Der Entwickler bestätigte gleichzeitig jedoch, dass sich ein solches Projekt derzeit nicht in der Entwicklung befinde, obwohl er sicher nicht der Einzige wäre, der so etwas gerne sehen würde. Hoffentlich hat Sony mal wieder Lust, sich in großen TV-Produktionen zu engagieren...

You watching Werben