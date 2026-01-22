Corsairs neueste Tastatur kann während des Spielens deine QTEs für dich ausgeben

HQ

Auf der CES in diesem Jahr hatten wir das Glück, eine vollständige Führung zu bekommen, als wir am Corsair-Stand vorbeischauten. Das Unternehmen für PC-Zubehör und Hardware hatte bei unserem Blick viel zu bieten – von neuen KI-Tools (auf die wir in einem anderen Beitrag noch eingehen) bis hin zu einer ganzen Geschichte des Stream Deck-Formats.

Andrew Williams von Corsair führte uns am Stand durch das gesamte Setup, wo er den neuen Galleon 100 SD präsentierte. Die 100 zeigt uns an, dass es zu 100 % eine Tastatur ist, und die SD steht für Stream Deck, da diese Tastatur eine Tastatur in ihrer Hardware integriert hat. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Funktionen, die den Spielern etwas zusätzliche Unterstützung in ihren Spielen bieten.

"Das Coole an dieser Stream-Deck-Integration ist, dass man sie tatsächlich in einem Spiel verwenden kann," erklärte Williams. "Wenn du zum Beispiel Expedition 33 gespielt hast, weißt du, dass du deine Züge hast. Du kannst tatsächlich einfach einen dieser [Knöpfe] drücken, und er durchläuft das ganze Ding und verursacht jedes Mal perfekten Schaden. Du musst also nicht einfach sitzen, klicken und deine QTEs drücken."

