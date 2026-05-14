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In den letzten Jahren hat Corsair sich wirklich bewährt, wenn es darum geht, umfangreiche Funktionalität zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten, und die beiden neuesten Tastaturen, die diese Tradition fortführen sollen, heißen Vanguard 96. Es gibt eine kabelgebundene und eine kabellose Version, und wir betrachten hier erstere.

Praktisch gesehen verfügt es über ein 96%-Layout, was bedeutet, dass man eine Art TKL-Design erhält, aber mit dem Numpad und der übrigen Funktionalität eines vollständigen Layouts. Ehrlich gesagt ist das ein schöner Kompromiss. Die Oberplatte besteht aus gebürstetem "aerograde"-Aluminium, die Tasten selbst sind doppelte PBT-Tasten, und das kleine Klickrad ist aus Metall – alles sieht absolut wunderschön aus, daran besteht kein Zweifel. Sogar der Klang wird durch den sogenannten "Quad-Layer-Schaum" gedämpft, sodass er diesen gedämpften, aber dennoch taktilen Tastendruckklang hat, den so viele Liebhaber lieben.

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Technisch gesehen haben wir Corsairs eigene MLX Plasma-Schalter darunter, die linear sind, 45 Gramm Berührungskraft benötigen und von 0,1 bis 4,0 Millimetern verstellbar sind. Sie nutzen Corsairs eigene Rapid Trigger-Technologie, um sofort zum Auslösepunkt zurückzusetzen. Kombiniert man das mit einer Polling-Rate von bis zu 8000 Hz über Corsair AXON, erhält man ein Erlebnis, bei dem Geschwindigkeit in all ihren Formen zum Mittelpunkt wird. Sie sind natürlich hot-swappable und können später durch 3- oder 5-polige Schalter ersetzt werden.

Das ist noch nicht alles, denn du bekommst ein schlankes kleines 1,9-Zoll-IPS-LCD für Statistiken, Systeminformationen, Zifferblatt-Feedback oder eine vollständige Integration des Elgato Virtual Stream Deck plus eine magnetische Handgelenkstütze. Du bekommst also wirklich viel für dein Geld.

Und doch nicht wirklich, denn wenn man eines über die Corsair Vanguard 96 sagen kann, dann, dass sie teuer sind. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist es für etwa 160 Pfund erhältlich, was 2026 ziemlich viel für eine kabelgebundene Tastatur ist. Keychrons Q5 Max ist deutlich günstiger und verwendet praktisch kein Kunststoff; Das Asus ROG Strix Scope II 96 Wireless kostet das Gleiche – ist aber auch kabellos – und es gibt auch eine Reihe kleinerer Marken, die viel mehr für weniger anbieten.

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Allerdings ist es schwer, eine 8000Hz-Abfragerate für einen ähnlichen Preis zu finden, wenn überhaupt, und wenn man sie über Corsairs immer fortschrittlichere (und instabile) iCUE-Software durchführt, kann es ein Ökosystem mit genügend "Hooks" sein, um Kunden immer wieder zurückzuholen. Die sechs dedizierten Makrotasten, der bereits erwähnte "Dial", die Elgato-Funktionalität – Corsair hat enorme Erfolge bei der nahtlosen und einfachen Integration verschiedener Dienste in diese Softwaresuite erzielt; Das muss man ihnen lassen.

Wenn du mich fragst, sollte eine Tastatur in diesem Preissegment eine kabellose Option bieten, und obwohl Aluminium verwendet wird, gibt es hier und da ein leicht nerviges Plastikgefühl. Das gesagt, ist der Vanguard 96 ein weiteres gutes Beispiel dafür, wie Corsair im Großen und Ganzen ein gutes Verständnis dafür hat, was Kunden wollen, und es konsequent liefert. In diesem Fall musst du wahrscheinlich wirklich auf 8000Hz stehen, um einen Kauf zu rechtfertigen, aber wenn das der Fall ist, hast du wahrscheinlich schon deine nächste Tastatur gefunden.