Corsair Scimitar Elite Wireless SE

Es gibt viele verschiedene Mäuse, aber einige sind etwas spezialisierter als andere - und MMO-Mäuse gehören wahrscheinlich zu den ersten Mainstream-Mäusen, die wirklich abheben. Die Formel ist längst die gleiche: ein großes Zifferntastensystem an der Seite, oft mit 8, 10 oder mehr Tasten – hier sind es 12. Es mag nach viel klingen, aber wenn du MMOs gespielt hast, weißt du, dass viele Tasten und Klicks erforderlich sind. Wenn Sie einige der Funktionen auf die Maus verlagern können, müssen Sie die Tastatur nicht so oft verwenden.

Du kannst die Maus auch mit deiner Streaming-Software kombinieren – und da Corsair Elgato und damit deren Produkte und Software übernommen hat, besteht eine vollständige Integration zwischen Scimitar Wireless SE und dem Stream Deck-Ökosystem von Elgato.

Ein kleines, aber wichtiges Detail: Im Inneren der Maus befindet sich ein Hohlraum für den Sender, der mit einer kleinen Tür verschlossen ist, die sich nicht ohne Gewalt öffnen lässt – es besteht also keine Gefahr, den Dongle versehentlich zu verlieren. Und Sie werden sie brauchen, denn sie ist Ihre Verbindung zur brillanten Slipstream-Technologie von Corsair, die mit weniger als 1 ms Verzögerung läuft, die Frequenz selbst umschaltet und mehrere Geräte gleichzeitig bedienen kann. Corsair selbst gibt an, dass die Reichweite 20 Meter für Kopfhörer und 10 Meter für Tastatur und Maus beträgt - aber ich hatte ein wenig Probleme, den Bildschirm in dieser Entfernung zu sehen, also nehme ich sie beim Wort.

Der Akku hält rund 150 Stunden. Um ehrlich zu sein, habe ich es während des Testzeitraums nicht geschafft, es zu entleeren - das sind viele Betriebsstunden. Wenn du aus irgendeinem Grund denkst, dass Bluetooth gut zum Spielen ist, hält der Akku bis zu 500 Stunden - aber dann kannst du dir genauso gut eine Maus im Supermarkt kaufen.

Werbung:

Der Preis ist hoch: 119,99 £. Das Testmuster war weiß, und sowohl das Design als auch die Verarbeitung waren schlank und einheitlich.

Die Maus ist recht breit, mit einer glatten, fast polierten Oberfläche. Das Zahlenfeld auf der linken Seite lässt sich hin und her schieben, sodass Sie es an Ihren Daumen anpassen können - eine nette Geste. Auf der rechten Seite befindet sich eine kleine Leiste mit einer gemusterten, rauen Oberfläche, die einen wirklich guten Halt bietet. Es ist eigentlich seltsam, dass die gesamte Oberfläche der Maus nicht auf die gleiche Weise hergestellt ist. Bei dem Sensor handelt es sich um den Marksman S von Corsair – einen optischen Sensor mit 750 IPS und 33K DPI. Die Maus verfügt außerdem über optische Schalter.

Die Qualität ist generell hoch und die Maus fühlt sich solide an. Aber es ist eine gemischte Tüte, wenn es um die Knöpfe geht.

Werbung:

Der Mausradschalter ist geradezu hervorragend - er fühlt sich an wie eine echte Maustaste, mit einem knackigen und direkten Klick. Ein riesiges Plus. Die primären Klick-Buttons hingegen sind enttäuschend: Sie fühlen sich langweilig und langsam an. Wenn man sie nach unten drückt, dauert es viel zu lange, bis sie zurückkehren und wieder bereit sind. Vielleicht handelte es sich um ein Montagsmodell, oder vielleicht war das Federsystem in den Einheiten, die vor der Markteinführung an die Presse geschickt wurden, nicht richtig eingestellt. In jedem Fall ist es nicht optimal für eine Maus in dieser Preisklasse.

Schade, denn abgesehen von der etwas großen Passform ist es eine tolle Maus: Sie liegt gut in der Hand und der Sensor fühlt sich extrem präzise und flüssig an - genau so, wie man es sich wünscht. Die Seitentasten erfordern entweder einen langen Daumen oder etwas Übung, wenn Sie sie alle verwenden möchten. Aber mit ein wenig Übung ist es möglich, die meisten von ihnen effektiv und bewusst einzusetzen.