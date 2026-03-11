Corsair Sabre v2 Pro Wireless Magnesium Alloy

Corsair hat in den letzten Jahren sein Maus- und Tastaturspiel stark verbessert. Das neueste Beispiel dafür ist die neue Sabre-Linie, die sich etwas von den alten unterscheidet. Superleicht mit 56g, dank seiner hohlen Struktur und einer Schale aus Magnesium (obwohl man auch eine Carbonversion bekommen kann, falls das Material nicht gefällt), zusätzlich zur drahtlosen Unterstützung gibt es sogar optionales Grip-Tape und Ersatz-Mausskates, was eindeutig eher auf ein Profi- oder Semi-Profi-Esports-Produkt hindeutet. und alle mit einer 8000-Hz-Abfragerate und einem Corsair Marksman S 33K DPI-Sensor.

Preislich befinden wir uns im Bereich "teuer, aber nicht lächerlich" mit einem Preis von 135 €. Beachte, dass sie etwas kleiner ist als die meisten Mäuse, und die Testmaus, die uns angeboten wurde, war weiß, aber nicht glänzend und glänzend, da sie ein schönes mattes, metallisch ähnliches Finish hatte. Er ist immer noch teuer, wirklich teuer, wenn man bedenkt, dass er weniger als 60 Gramm Plastik bietet, und es ist erwähnenswert, dass für diejenigen, die gerne alles in einer Tabelle laufen, die Spezifikationen des Sensors etwas schlechter sind als bei manchen Konkurrenten. Egal wie sehr ich es liebe, Dinge zu quantifizieren, das Haupt- und Einzige, was für High-End-Mäuse wirklich zählt, ist die Tracking-Fähigkeit. Profi- und Semi-Profi-Spieler mögen IPS und Beschleunigung unterschiedlich sehen, aber ich vermute, dass es für den durchschnittlichen Spieler kaum eine Rolle spielt, obwohl durchschnittliche Spieler wahrscheinlich keinen großen Teil ihres monatlichen Essensbudgets für eine Maus ausgeben werden.

Normalerweise hasse ich ultraleichte Mäuse und nicht nur eine kleine Abneigung, sondern echten Hass. Allerdings ist diese Magnesiumlegierung weit überlegen, fühlt sich nicht spröde oder zerbrechlich an wie die meisten anderen, und ehrlich gesagt wird es auch Zeit. Diese hat eine Verarbeitungsqualität, die mir tatsächlich gefällt, und auch wenn manche das Wabendesign und die Struktur nicht mögen und behaupten, Staub und Schmutz würden die Maus zerstören, habe ich Hardware sehr lange getestet, und das war nie ein Problem. Und wenn du nicht das gleiche Gefühl hast, kannst du die komplett geschlossene Carbonfaser-Version nehmen, aber ich muss darauf hinweisen, dass die Seite nicht aus Magnesium, sondern aus Kunststoff besteht und dieser Materialunterschied für mich etwas seltsam ist.

Die Knöpfe sind in Ordnung, sowohl die Haupt- als auch die Seitenknöpfe, allerdings gibt es keine Beschreibung oder Spezifikation auf der Corsair-Website, und sie wirken auch nicht wie optische Tasten. Bei diesem Preis erwarte ich Premium-Schalter zumindest bei den Hauptschaltern. Es verwendet Corsairs eigene mechanische Schalter, die beim Reset ein sauberes und klares Klicken haben, das so schnell ist, wie es sein sollte. Dennoch fühlt sich einer der Seitentasten etwas anders an als der andere, höchstwahrscheinlich absichtlich.

Corsair hat auch den DPI-Schalter unter die Maus verlegt, und das gefällt mir, da ich den DPI sehr selten wechsle und bei den meisten Produkten oft versehentlich den DPI-Knopf aktiviere. Wenn du der Typ Gamer bist, der DPI mehrfach pro Spiel wechselt, wirst du das nicht mögen.

Eine Polling-Rate von 8000 Hz und ein Sensor, der extrem präzise ist, kombiniert mit der Corsair MMPro Control Large-Mausmatte, sorgt dafür, dass man sich weiterhin kontrolliert fühlt und nicht das Gefühl hat, dass die Maus einem davonläuft. Es gibt vielleicht einige Hardcore-Profis, die den Unterschied mit und ohne kabelgebundenes Kabel spüren, aber ich nicht. Die Nutzung im WLAN beeinflusst die Akkulaufzeit stark, und während 1000 Hz 120 Stunden bringen, sind 8000 Hz eher 25 Stunden, etwas, das ich weiß, da ich es komplett mit 8000 Hz laufen ließ (ja, man kann einen Mittelweg mit einer langsameren Polling-Rate haben, aber wenn man für 8000 Hz bezahlt hat, sollte man alle 8000 Hz verwenden). Allerdings sind 4000 Hz, sogar 1000 Hz, für Nicht-Gaming mehr als ausreichend.

Der Fahrer ist Corsairs Web Hub. Es ist vielleicht nicht die schönste Benutzeroberfläche, aber sie ist funktional. Obwohl es eine Lösung ist, erfordert es trotzdem eine Internetverbindung, und zweifellos wäre ein installiertes Treiberprogramm auf deinem Computer einfacher gewesen, aber ich mag auch keine Treiber, die so viel Festplattenspeicher beanspruchen wie ein AAA-Spiel. Kurz gesagt bin ich ziemlich hin- und hergerissen, weil ich selten Zeit mit Treibern verbringe, außer bei der ersten Einrichtung, auch wenn sie nützlicher sind als eine einfache Weboberfläche, die Einstellungen auf die Maus überträgt und sie dann lokal speichert.

Also eine leichte Maus mit ordentlichen Tasten und einer Verarbeitungsqualität, die deutlich besser ist als die meisten anderen, zusätzlich zu extrem gutem Tracking. Wenn Sie den Preis und die etwas kleinere Größe akzeptieren können, sollte dies für Ihren nächsten Kauf berücksichtigt werden.