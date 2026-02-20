Corsair Galleon 100 SD

Ein interessanter, aber teurer Ansatz ist die beste Beschreibung dafür, denn was Corsair gemacht hat, ist nicht einfach, das Nummernblock anders zu machen, sondern es zu einem Stream-Deck oder was auch immer man möchte, weil das Ganze nach Belieben programmiert werden kann. Und da es Symbole anzeigen kann, kannst du es nach Belieben anpassen.

Aber die eigentliche Tastatur selbst ist auch nicht mangelhaft. Es werden 8000-Hz-Poling-Rate, Axon-Plattform, Aluminium-Chassis und sechs Schichten Schalldämpfung verwendet, und das funktioniert, besonders da das Chassis selbst unbeweglich von Tastendrücken abweicht und einfach eine sehr solide Plattform ist. Es hat sogar einen cyberpunk-ähnlichen Lichtstreifen auf der Tastatur, der subtil und diskret ist. Meine alten Setups mit dunkelrotem oder dunkelblauem über Schwarz wären eine perfekte Übereinstimmung gewesen.

Wie die meisten High-End-Tastaturen hat sie eine Handballenauflage, und magnetisch und aus Stoff gefertigt zu sein, ist ein großer Pluspunkt, da ich langsam genug von den harten Tastaturen aus Gummi habe. Was es hat, was ich an anderen Orten selten gesehen habe, ist ein echtes USB-Passthrough, das ein eigenes, separates USB-Kabel verwendet. Das ist eigentlich ziemlich genial, wenn du oft USB-Laufwerke benutzt oder USB-Receiver an deinen Peripheriegeräten wechselst und sie wegen physikalischer Einschränkungen nicht an den I/O-Teil deines Mainboards anschließt, da dieser Anschluss eigentlich direkt ans Mainboard angeschlossen werden soll.

Corsair hat in den letzten Jahren ständige Verbesserungen erfahren, und das Galleon 100 SD ist ein klares Zeichen dafür, dass Corsair eine High-End-Tastatur bauen kann, die wie ein hochwertiges, hochwertiges Produkt gebaut ist. Es ist ziemlich schlank, trotz der vielen Designelemente, die dank einfacher Funktionalität integriert wurden.

Das Nummernblock ist durch zwei Drehregler ersetzt, wobei ich persönlich lieber einen davon für die Lautstärke behalte, während das große LCD-Display mit einer Kapazität von 1280x720 unter den Reglern, aber auf 12 LCD-Tasten sitzt. Sie sind, da sie wie kleine Bildschirme wirken, aus durchsichtigem Gummimaterial gefertigt und verwenden keine mechanischen Schalter, sondern sind membranartig, was ihnen noch mehr Wackeligkeit verleiht. Das ermöglicht insgesamt eine extreme Anpassung basierend auf dem verwendeten Programm – oder du kannst es einfach auf ein Nummernpad zurücksetzen, wenn du es brauchst – allerdings ein typisierungsmäßig minderwertiges Nummernblock. Oh, und der Bildschirm ist wirklich gut zusammengebaut. Die Auflösung ist gerade ausreichend für ein nicht-pixeliges Bild, wenn man es aus normaler Entfernung betrachtet.

Und es ist ein vollständig integriertes Elgato Stream Deck. Einfach zu bedienen, Drag & Drop komplett und gleichzeitig Speicherplatz, da Stream Decks meist getrennt sind und Platz einnehmen. und ich mag es, Echtzeitinformationen über meine CPU und GPU in meine Tastatur integriert zu haben. Allerdings vergrößert es die Tastaturfläche, sodass Hardcore-FPS-Gamer, die zu 65 % der Tastaturen im 45-Grad-Winkel stehen, dieses Design nicht mögen werden. Die Integration verschafft Ihnen außerdem Zugang zum Elgato-Marktplatz. Es ist ein bisschen wie ein App-Store, wo man 10 Pfund für ein Farbthema zahlt, und viele Dinge sind nicht kompatibel. Allerdings scheinen alle funktionalen Widgets kostenlos zu sein, einschließlich Discord und Nvidia Control, aber viele sind einfach eine ausgefeiltere Benutzeroberfläche, die funktional nicht von generischen Medientasten abweicht.

Die Schalter sind der MLX Pulse von Corsair, wo er mit 80 m überraschend leise ist und allgemein ein Genuss für die tägliche Nutzung ist. Bei diesem Preis hätte ich vielleicht magnetische und keine mechanischen Schalter erwartet, aber auf diesem Niveau ist es eher eine Frage der Vorliebe.

Obwohl mir Corsairs Umstieg auf webbasierte Software generell gefällt, vor allem da mein Computer ohnehin schon viel zu viele kleine Treiber hat, stelle ich fest, dass bei einer Tastatur – besonders bei dieser – die Übersicht oft verloren geht und eine benutzerfreundlichere Oberfläche vorzuziehen ist. Es ist natürlich schwierig, eine solche Benutzeroberfläche mit all den Optionen einfach zu gestalten, aber die meisten Funktionen können mit den vorhandenen Multimedia-Tasten abgedeckt werden. Ach ja, und es braucht noch ein bisschen Feinschliff, wie einen einfachen "Zurück zum Start"-Button nach einem Firmware-Update, bei dem man stattdessen die Browserfunktion nutzen muss, da die Web-App nicht herausfinden kann, wie man zur Hauptoberfläche zurückkehrt...

Ich mag die Anpassbarkeit und wie leicht man sie umschalten kann. Ich habe es hauptsächlich als Numpad oder als fortgeschrittenen Mediencontroller verwendet, mit einem dritten Setup, um viele Makros zu steuern, weil das auch möglich ist. Ich hätte es geliebt, wenn es modular gewesen wäre, entweder mit linker Platzierung oder der Möglichkeit, es freistehend zu haben, da die Tastatur sowieso verkabelt ist. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt; Warum ist das nicht kabellos? Ich bezweifle, dass die Datenmenge, die über das Stream Deck gesendet wird, so hoch ist, dass es unmöglich ist, und bei einem Preis von 310 Pfund ist das keine unvernünftige Bitte.

Alles in allem gibt es ein paar Dinge, die verbessert werden können, wie die Benutzeroberfläche der Treibersoftware, und andere nicht, wie das Fehlen der drahtlosen Konnektivität, aber wenn du aktiver Nutzer von Stream-Deck-ähnlichen Geräten bist, macht diese Tastatur vollkommen Sinn, oder wenn du alle Optionen bevorzugst, die du mit einer schaltbaren Tastatur bekommst, programmierbares Zifferblatt und zwei Drehscheiben.