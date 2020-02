Corruption 2029: Stealth und Taktik im neuen Werk von The Bearded Ladies

Die Entwickler des spannenden Strategiespiels Mutant Year Zero: Road to Eden überraschen uns heute mit der Ankündigung ihres neuen Werks. Corruption 2029 ist ebenfalls ein rundenbasiertes Strategiespiel, das im futuristischen Amerika spielt. Die USA sind von einem gefährlichen Regime übernommen worden und eine Truppe außerordentlich fähiger, technisch verstärkter Söldner will diese Regierung zum Fall bringen. Elemente aus Deckungskämpfen sind integriert, auch abseits davon sind Einflüsse vom Genre-definierenden Xcom zu sehen. The Bearded Ladies setzt auch mit diesem Titel wieder auf Stealth-Gameplay und lässt die Spieler entscheiden, ob sie einen Kampf annehmen wollen, oder lieber nicht. Der Einzelspielertitel erscheint bereits am 17. Februar zum Preis von 20 Euro im Epic Games Store.

You watching Werben