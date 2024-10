Corporeal ist ein neues fotografisches paranormales Mystery-Spiel der 90er Jahre, das dich nicht schlafen lässt

Wenn du bereit bist, ein paar schlaflose Nächte zu verbringen, könnte Corporeal das richtige Spiel für dich sein. Corporeal, das gerade vom neuseeländischen Indie-Entwickler Cold Out Interactive angekündigt wurde, ist ein fotografisches Mystery-Spiel, in dem du ein Familienfotoalbum zusammenstellen musst, um die Wahrheit darüber aufzudecken, was dir vor Jahren passiert ist.

Als einziger Überlebender ungeklärter Ereignisse Mitte der 90er Jahre suchst du in einem Archiv von Fotografien, die du aus den Ruinen deines Elternhauses gerettet hast, nach Antworten. Sie haben die Aufgabe, jedes Foto zu sehen, es zu ordnen und zu kombinieren, um neue Szenen in "taktilen, minimalistischen Puzzles" zu schaffen.

Die Erzählung und die Rätsel sollen nicht-linear sein, so dass es keinen festen Weg geben wird, um die Wahrheit zu erfahren. In der Tat könnten wir in der Lage sein, "das Narrativ zu verändern" durch unsere Entscheidungen und unsere eigenen deduktiven Fähigkeiten... Wenn wir den Mut haben, all diese unheimlichen Fotos auf der Suche nach Geistern und anderen paranormalen Dingen zu durchstöbern.

Die Prämisse des Spiels erinnert uns an Immortality, aber anstatt stundenlange, unorganisierte Filmrollen zu sehen, wirst du alte, granulare 90er-Jahre-Fotos mit einer Retro-Oberfläche manipulieren. Es fühlt sich auf jeden Fall wie ein Spiel an, das schwer wegzustecken sein wird, während wir die Geheimnisse enträtseln, und obwohl es nicht unbedingt ein "Horrorspiel" ist, hat es das Potenzial, so gruselig zu sein wie Sam Barlows preisgekröntes Spiel.