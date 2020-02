Coronavirus stärkt Nachfrage an Ring Fit Adventure in Asien

Laut dem asiatischen Portal South China Morning Post gibt es momentan einen auffälligen Zusammenhang zwischen dem Coronavirus und der Preisentwicklung von Ring Fit Adventure in den östlichen Teilen der Welt statt. Das Nintendo-Switch-Sportspiel ermöglicht es Nutzern, zuhause in geschützter Umgebung Trainingseinheiten zu absolvieren (erfahrt mehr darüber in unserer Kritik) und das ist zurzeit etwas, was viele Menschen in betroffenen Ländern aus Furcht vor einer Ansteckungsgefahr wollen.

Obwohl Ring Fit Adventure nicht offiziell in China eingeführt wurde, kann es online gekauft werden, da die Switch Software aus allen Regionen dieser Welt unterstützt. Hierzulande zahlt man normalerweise um die 80 Euro für das Paket, doch mittlerweile ist der Preis um teils mehr als das Doppelte gestiegen. Gerade auf Preisportalen von Gebrauchthändlern finden wir überteuerte Angebote von Ring Fit Adventure, weil die Popularität aufgrund des Virus so rasant angestiegen ist. Nintendo kann die Nachfrage derzeit leider auch nicht bedienen, da ihre Hersteller in China vom Coronavirus betroffen sind, weshalb es zu Produktionsverzögerungen und -pausen kommt.

