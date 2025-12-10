CorgiSpace ist ein Kurzform-Arcade-Erlebnis, das gerade einen Schatten fallen gelassen hat

Die Day of the Devs Showcase bot nicht nur eine Fülle von Indie-Ankündigungen für ihre Zuschauer, sondern auch einige größere Überraschungen, wie die Enthüllung des Entwicklers Adam Atomic.

Im Rahmen der Show wurde das Spiel CorgiSpace enthüllt und anschließend per Schatten auf dem PC veröffentlicht, damit interessierte Fans sich ab diesem Moment ein Exemplar sichern können.

Wenn man sich anschaut, was dieses Spiel den Spielern bietet, handelt es sich um eine Reihe von mehr als 12 8-Bit-Spielen, die in Arcade-, Abenteuer-, Puzzle-, Action- und andere Kategorien eingeordnet sind, wobei jeder Titel darauf ausgelegt ist, kurz und schnell konsumierbar zu sein. Daher der Name, da die 8-Bit-Erlebnisse "absichtlich kurze Beine" haben.

Obwohl du das Spiel spielen musst, um das vollständige Angebot an 8-Bit-Projekten zu sehen, bestätigen der untenstehende Trailer und die von Adam Atomic geteilten Informationen, dass wir zumindest vorausschauen können auf Kuiper Cargo, ein laufbasiertes Puzzlespiel, Cave of Cards, ein Mini-Roguelike, Mole Mole, ein Sokoban-Rätsel mit einem Twist, Dino Sort, ein Logikpuzzlespiel, und Rat Dreams auch, da dies ein Top-Down-Soulslike ist.

CorgiSpace wurde mit PICO-8 entwickelt, und du kannst es derzeit spielen.