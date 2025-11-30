Core Keeper kündigt nächste große Erweiterung und Nintendo Switch 2-Veröffentlichung im Januar an.

HQ

Pugstorm und Fireshine Games haben angekündigt, dass Core Keeper, das Pixel-Art-Underground-Erkundungs- und Koop-Sandbox-Spiel, bisher 4 Millionen verkaufte Exemplare auf Xbox, PC, Nintendo Switch und PlayStation erreicht hat. Und es wird bald weiter zu einem neuen wachsen, denn das Spiel erscheint am 28. Januar 2026 für die Nintendo Switch 2.

Diese Version bietet deutliche Leistungsverbesserungen gegenüber der Switch-Version und zielt darauf ab, 60 FPS sowie visuelle Verbesserungen bei Licht, Schatten, Wasserqualität und Partikeleffekten zu halten. Am besten ist, dass es jetzt von vier auf acht Spieler gleichzeitig erweitert wird. Switch-1-Spieler können ebenfalls von dieser Erweiterung profitieren, indem sie auf eine Koop-Spielsitzung zugreifen, die auf der Nintendo Switch 2-Version erstellt wurde. Am besten ist, dass das Upgrade auf die Switch-2-Version kostenlos ist, wenn du die Switch-1-Version bereits besitzt.

Neben dieser neuen Plattform und den Verkaufszahlen hat Core Keeper auch das Void & Voltage-Update für den 28. Januar angekündigt, das ein neues Biom namens Breaker's Reach sowie neue Gegnertypen und den riesigen neuen Bossroboter "S.A.H.A.A.B.A.R" hinzufügt. Neue Waffen wie Flammenwerfer und Minigun werden ebenfalls hinzugefügt. Fortschrittliche Automatisierungs- und Basismanagement-Tools werden ebenfalls hinzugefügt.

Alle neuen Features können Sie im Trailer unten ansehen. Hast du es mit Core Keeper versucht?