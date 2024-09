HQ

Heute möchte ich meine Erfahrungen mit einem Sandbox-Abenteuerspiel teilen, das mich überrascht hat und mich in den letzten Tagen an meinen PC-Bildschirm gefesselt hat. Normalerweise beginne ich jedes Mal, wenn ich einen Artikel schreibe, mit einer kurzen Einleitung. Aber dieses Mal werde ich mich an die Spielregeln halten.

Und ich sage das, weil wenn man Core Keeper anfängt, das erste, was einem in den Sinn kommt, ist: "Was zum Teufel ist gerade passiert?". In einem Moment bist du im Spielmenü, und Sekunden nach dem Start fühlst du dich, als wärst du in eine dunkle Grube geworfen worden, aus der es keinen Ausweg gibt, bewaffnet mit nur einer Laterne und einigen grundlegenden Werkzeugen. Dein Charakter wacht in einer Höhle auf, in der du nichts sehen kannst, und von Anfang an merkst du, dass es hier keine Handbücher oder Anleitungen gibt: Es gibt nur dich. Ihr erster Instinkt ist es, überall Taschenlampen anzubringen (in meinem Fall habe ich es vielleicht ein wenig übertrieben, wie Sie auf den Fotos unten sehen können). Das Fehlen einer detaillierten Einführung ist natürlich beabsichtigt, um Sie direkt in die Erkundung eintauchen zu lassen.

Apropos Erkundung: Die Welt von Core Keeper ist riesig und voller unterschiedlicher Biome. Sie können Orte wie die Clay Caves mit ihrer erdigen Atmosphäre und den felsigen Formationen besuchen. Das Gefühl, sich durch Erdschichten zu graben und neue Gebiete zu entdecken, ist unglaublich befriedigend. Es gibt nichts Schöneres als den Nervenkitzel, eine Ader mit wertvollen Mineralien oder eine geheime Höhle voller Schätze zu finden.

Ja, ich sagte Schätze. Eines der ersten Dinge, die mich überrascht haben, war, wie das Spiel Ressourcen hervorhebt. Während du gräbst, glänzen Mineralien und Edelsteine auf eine Weise, dass es unmöglich ist, nicht deinen inneren Gollum zum Vorschein zu bringen. Dadurch fühlt sich das Mining weniger mühsam an und eher wie eine ständige Jagd nach immer mehr Schätzen.

Nach ein paar Stunden des Sammelns von Ressourcen merkst du jedoch, dass es an der Zeit ist, einen Unterschlupf zu bauen. Hier glänzt Core Keeper wirklich. Die Freiheit, deine Basis zu entwerfen und zu bauen, ist beeindruckend. Von einer einfachen Hütte bis hin zu einer kompletten unterirdischen Festung sind die Möglichkeiten nahezu endlos.

Du verwendest die Materialien, die du gesammelt hast, wie Holz und Stein, und beginnst, mit verschiedenen Kombinationen zu experimentieren. Die Möglichkeit, deine Basis individuell zu gestalten, macht nicht nur Spaß, sondern gibt dir auch ein Gefühl der Eigenverantwortung und bringt den Baumeister in dir zum Vorschein.

Doch nicht alles ist auf Rosen gebettet: So viel Spaß das Bauen auch macht, es gibt auch Momente, in denen sich das System etwas schwerfällig anfühlt, vor allem bei der Suche nach den richtigen Materialien. Mehr als einmal habe ich verzweifelt versucht, den richtigen Weg zu finden, um ein Werkzeug oder einen Gegenstand herzustellen. Und obwohl die Komplexität dem Spiel Tiefe verleiht, kann es auch frustrierend sein, wenn man mitten in einem Projekt steckt und feststellt, dass eine Komponente oder ein Material fehlt.

Positiv zu vermerken ist, dass ein Aspekt, der mich wirklich überrascht hat, das Kochsystem war. Die Möglichkeit, Zutaten zu kombinieren, um verschiedene Arten von Mahlzeiten zu kreieren, ist eine nette Geste, die eine zusätzliche Ebene der Tiefe hinzufügt. Ich habe mit verschiedenen Kombinationen von Zutaten experimentiert, die ich beim Erkunden gefunden habe, und jedes Gericht wirkt sich auf deine Werte aus. Die Zubereitung eines guten Essens kann auf einer gefährlichen Expedition den Unterschied ausmachen.

Kochen ist auch eine Möglichkeit, mit dem Spiel zu experimentieren, Rezepte auszuprobieren und zu sehen, wie sie sich auf Ihre Gesundheit und Energie auswirken. Obwohl das System relativ einfach ist, verleiht die Tatsache, dass man Mahlzeiten zubereiten kann, die einem bestimmte Boni im Spiel geben, eine strategische Tiefe, die ich nicht erwartet hatte (und die man normalerweise in dieser Art von Spiel nicht findet).

Jetzt denkst du vielleicht: Ich habe erforscht, ich habe gebaut, ich habe gekocht. Und was jetzt? Leicht! Jetzt kämpfst du! Als ich mich bereit genug fühlte, beschloss ich, mich einigen der Bosse des Spiels zu stellen. Die Kämpfe sind intensiv und erfordern sowohl Geschicklichkeit als auch Strategie. Du stehst Kreaturen gegenüber, die nicht nur visuell beeindruckend sind, sondern auch einzigartige Angriffsmuster haben, die deine Fähigkeiten auf die Probe stellen.

Jeder Boss, den du besiegst, bringt dir nicht nur wertvolle Beute, sondern schaltet auch neue Gebiete und Ressourcen frei. Das macht Lust auf mehr, denn jeder Sieg bringt ein Gefühl des Fortschritts und der Entdeckung mit sich. Allerdings kann das Grinden (d.h. das wiederholte Ausführen der gleichen Aufgaben) zum Sammeln der Materialien für die Beschwörung der Bosse manchmal anstrengend sein. Die Menge der benötigten Ressourcen kann dazu führen, dass sich das Spiel auf der Zielgeraden wiederholt.

Auf der anderen Seite ist die Erkundung neuer Biome einer der aufregendsten Teile des Spiels. Jeder Bereich hat seine eigene Ästhetik und seine eigenen Herausforderungen. Vom Desert of Beginnings bis zum Sunken Sea fühlt sich jedes Biom einzigartig an und präsentiert neue Feinde und Ressourcen. Wenn du dich zum Beispiel in die Desert of Beginnings wagst, findest du eine trockene Landschaft und neue Kreaturen, die du noch nie zuvor gesehen hast. Der Übergang zwischen den Biomen verändert nicht nur die Umgebung visuell, sondern führt auch neue Mechaniken und Ressourcen ein, die das Erlebnis bereichern.

Ich denke, eine der größten Freuden von Core Keeper wäre es, im Koop-Modus zu spielen. Leider musste ich Core Keeper alleine spielen, aber ich denke, mit Freunden zu spielen, würde das Erlebnis viel lustiger und dynamischer machen. Die Zusammenarbeit beim Basenbau, bei der Erkundung und im Kampf würde eine zusätzliche Ebene des Vergnügens hinzufügen.

Was die Grafik betrifft, so ist der visuelle Stil von Core Keeper eine charmante Mischung aus Pixelkunst, die mich an die Retro-Spiele meiner Kindheit erinnert. Die Auswahl an Farben und die dynamische Beleuchtung erwecken jedes Biom zum Leben und schaffen eine lebendige und detaillierte unterirdische Welt. Die Musik und die Soundeffekte ergänzen die Atmosphäre perfekt und schaffen ein fesselndes und fesselndes Erlebnis.

Die Unterstützung von Mods und saisonalen Themen-Events fügt eine weitere Ebene des Wiederspielwerts hinzu. Die Möglichkeit, das Spiel zu modifizieren und das Erlebnis anzupassen, ist ein großes Plus. Obwohl die Integration mit Plattformen von Drittanbietern für Mods für einige mühsam sein kann (und einige Mods, die ich ausprobiert habe, nicht funktioniert haben), ist die Möglichkeit, mit zusätzlichen Inhalten zu experimentieren, ein erheblicher Vorteil.

Und obwohl meine Erfahrungen mit Core Keeper größtenteils positiv waren, ist es nicht ohne Herausforderungen oder Elemente, die ich ändern würde. Der Mangel an detaillierten Tutorials kann für neue Spieler ein Hindernis sein, und die prozedural generierte Welt kann es schwierig machen, bestimmte Artefakte oder Ressourcen ohne zusätzliche Anleitung zu finden. Darüber hinaus könnte das Skill-System, obwohl es funktional ist, von einer größeren Tiefe und Vielfalt profitieren, um das langfristige Interesse aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Core Keeper ein Juwel im Sandbox-Genre ist, das ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Erlebnis in einer faszinierenden unterirdischen Umgebung bietet. Trotz einiger Nachteile, wie z. B. übermäßigem Grinden und einem etwas flachen Geschicklichkeitssystem, zeichnet sich das Spiel durch seine Fähigkeit aus, ein immersives und unterhaltsames Erlebnis zu bieten.

Wenn du Spiele magst, die Erkundung, Bauen und Kämpfen mit einem Retro-Touch verbinden, ist Core Keeper eine wertvolle Ergänzung für deine Sammlung. Mit seiner weitläufigen unterirdischen Welt, der Möglichkeit, im Koop-Modus zu spielen, und der Unterstützung von Mods hat das Spiel großes Potenzial, weiter zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall eine Empfehlung für diejenigen, die ein einzigartiges und fesselndes Abenteuer in den weiten Abgründen von Core Keeper suchen.

Schnappen Sie sich Ihre Spitzhacke und machen Sie sich bereit für eine aufregende Erkundung in die Tiefe!