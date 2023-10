Coral Island verlässt nächsten Monat den Early Access

HQ

Der Entwickler Stairway Games hat angekündigt, dass seine tropische Landwirtschaftssimulation Coral Island nächsten Monat offiziell den Early Access verlassen und als 1.0-Titel debütieren wird. Das Spiel, das ursprünglich im vergangenen Oktober in den Early Access ging, wird am 14. November 2023 auf seine "vollständige" Version aktualisiert und am selben Tag auch auf PS5- und Xbox Series-Konsolen debütieren.

In Bezug auf das, was das Spiel bei seinem Start 1.0 enthalten wird, hat Stairway Games erklärt, dass es eine Handlung geben wird, um die Stadt wiederzubeleben, tiefere Interaktionen mit NPCs, die Möglichkeit zu heiraten, mehr Optionen zur Anpassung des Hauses, Haustieradoptionsfunktionen und verschiedene andere neue Mechaniken und Funktionen. Lesen Sie hier unbedingt die vollständigen Versionshinweise zu 1.0.

Der Haupthaken beim Upgrade des Spiels auf die Version 1.0 ist, dass die Early-Access-Edition nicht damit kompatibel sein wird, was bedeutet, dass alle aktuellen Speicherdateien ab der Veröffentlichung von 1.0 nicht mehr zugänglich sein werden.