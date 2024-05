Coppola kritisiert Hollywood: Alle großen Studios ertrinken in Schulden

HQ

Francis Ford Coppola war in seiner Wortwahl nicht gnädig, als er während der diesjährigen Filmfestspiele von Cannes gebeten wurde, seine Gedanken über die Filmindustrie und ihren heutigen Stand zu beschreiben. Nicht unerwartet war Streaming das erste, was der vernarbte Regisseur ansprach, was er mit den Videotheken der Vergangenheit verglich.

Coppola beschrieb auch, dass er das Gefühl hat, dass es in der Filmindustrie derzeit mehr darum geht, Schulden zu bezahlen, als großartige Filme zu produzieren. Und wie er glaubte, dass es die alten klassischen Studiohäuser nicht mehr lange geben wird.

"Ich befürchte, dass die Filmindustrie mehr zu einer Frage von Leuten geworden ist, die eingestellt werden, um ihren Schuldenverpflichtungen nachzukommen, weil die Studios sehr, sehr hoch verschuldet sind. Und die Aufgabe besteht nicht so sehr darin, gute Filme zu machen, sondern sicherzustellen, dass sie ihre Schulden bezahlen."

"Offensichtlich haben neue Unternehmen wie Amazon, Apple und Microsoft viel Geld, also könnte es sein, dass die Studios, die wir so lange kannten, einige wunderbare, in Zukunft nicht mehr hier sein werden."

Denn mit all den Fortsetzungen, die Hollywood in den letzten Jahren produziert hat, und jetzt der KI-Hysterie und all den Arbeitsplätzen, die dabei verloren gegangen sind und gehen werden. Es ist also nicht schwer, Coppola zuzustimmen. Das Studiosystem muss auf den Kopf gestellt werden.

Stimmen Sie Coppola zu und was denken Sie über die Zukunft der Branche?

