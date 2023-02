Coolermaster hat ein 1300 Watt SFX Netzteil hergestellt - aber es ist nicht billig

HQ

Coolermaster hat gerade seine V SFX Platinum-Serie veröffentlicht, die ATX 3.0-konform mit 1100 und 1300 Watt ist, mit 80 Plus Platinum und Full-Bridge-LLC und ITX- und ATX-Kompatibilität sowie vollständig modularen Kabeln und einem rein japanischen Kondensator neben 10 Jahren Garantie. So viel Leistung auf so wenig Raum. Schade, dass man in einem ITX-Gehäuse keine RTX 4090 unterbringen kann, die die 1300 Watt in vollem Umfang nutzen kann - naja, keine Standardmodule.

Es wird später in diesem Monat in den Läden sein, und die Preise sind 479,90 Euro (1100W) und 489.

90 Euro (1300W).