Cooler Master GM2711S

Leider ist es immer noch schwer, einen anständigen Gaming-Monitor zu einem vernünftigen Preis zu finden, aber 27" in 1440p, oder QHD, wie es genannt wird, ist ein gutes Angebot. Die neuesten Geräte von Cooler Master bieten ein 180-Hz-IPS-Panel und dieses Mal eine Reaktionszeit von 0,5 ms. Außerdem gibt es 95 % DCI-P3-Farbabdeckung und HDR400.

Darüber hinaus ist es mit einer speziellen Folie namens "A.R.T" - Advanced Reflectionless Technology beschichtet, einer mehrschichtigen Beschichtung, die sowohl Blendung verhindert als auch schädliches Licht begrenzt. Normalerweise ist es nur eine Art harte Beschichtung, oft nur 3H genannt, aber ich habe A.R.T. noch nie ausprobiert. Es ist tatsächlich etwas, das funktioniert. Normalerweise spiele ich mit eingeschaltetem Licht, aber selbst mit relativ leistungsstarken LED-Lampen gab es nicht viel Blendung, also funktioniert es und ist nicht nur leeres Marketing, wie ich vielleicht erwartet hätte.

Es gibt natürlich das, was Sie von einem modernen Monitor erwarten würden, nämlich HDR400 und Adaptive Sync. Es gibt auch keine eingebauten Lautsprecher, was eine schlechte Angewohnheit ist - es muss aufhören. Und Sie benötigen einen Schraubendreher, um es einzurichten. Ich bin kein Fan davon. Der Bildschirm rastet nicht in die Halterung am Standfuß ein, sondern muss eingeschraubt werden, was ein paar Schritte mehr ist als unbedingt nötig, aber dann kann man den Bildschirm auch guten Gewissens ziehen und drehen.

Es gibt einen Mikrofoneingang, aber dafür muss der im Monitor eingebaute USB-Hub eingeschaltet werden, was nett ist, aber meiner Meinung nach nicht etwas, wozu ein Monitor in der Lage sein sollte, so wie der Kopfhörerausgang in meiner Welt auch in den Computer gehört.

Das Design ist das leicht kantige moderne Design von Cooler Master, was leider auch eine dicke Unterkante mit einem großen Logo bedeutet - und warum? Ich verstehe das nicht ganz. Dafür ist der Monitor überraschend solide gebaut, was ich in der Preisklasse nicht erwartet hatte. Das Design spiegelt sich auch im OSD-Menü wider, und es ist irgendwie lustig, dass Cooler Master Zeit und Geld investiert hat, um ein so kleines Ding in ihr Design zu integrieren. Es gibt tatsächlich erstaunlich viele Einstellungen, aber man muss vorsichtig sein. Eine Overdrive-Funktion ist extrem hart, ebenso wie Motion Blur, und beeinträchtigt die Bildqualität. Sie können einen Teil davon kompensieren, indem Sie die Einstellungen nachträglich manuell anpassen, aber es ist ein bisschen nervig. Dynamic Range ist ebenfalls gefährlich und wirkt sich besonders auf die Schwarz- und Schattenwiedergabe aus, wenn es zu hoch aufgedreht ist. Ich habe es auf ein Minimum beschränkt, aber ich bin sicher, dass es einige gibt, die denken, dass es ausgereizt werden sollte.

Im Moment warten wir alle darauf, dass OLED-Bildschirme im Preis sinken, aber gleichzeitig sind die guten IPS-Panels stark im Preis gesunken. Dieser Monitor mit einem 180-Hz-, 0,5-ms-IPS-Panel kostet also etwa 230 £ für 1440p in 27". Das ist billig. Es ist wirklich billig. Es ist weniger als die Hälfte des Preises eines gleichwertigen Monitors mit OLED-Panel.

Was nicht zu finden ist, ist RGB. Was für eine Schande... Es gibt auch keinen eingebauten Frame-Zähler, Timer und andere OSDs, die ich persönlich nie benutze, außer beim Testen von Monitoren - ich denke, es ist einfach Betrug in kompetitiven Spielen.

Die Farben sind im Allgemeinen gut und weitaus gesättigter, als Sie es normalerweise bei billigen Monitoren sehen. Die Farben sind typischerweise verwaschen, fast anämisch und ehrlich gesagt ziemlich mangelhaft - hier ist es etwas besser. Wahrscheinlich kommt man von Anfang an ohne Kalibrierung aus, aber ich muss zugeben, dass ich ein wenig an den Einstellungen herumgefummelt habe. Nicht viel, vielleicht fünf Minuten, aber es reichte, um es meinen Vorlieben etwas näher zu bringen, vor allem, wenn man bedenkt, dass Grün oder Rot normalerweise etwas dominant "out of the box" ist. Auf der anderen Seite habe ich die Helligkeit nicht manipuliert. Tatsächlich habe ich es ein wenig gesenkt. Cooler Master selbst sagt, dass der Monitor mit 350 Nits bewertet ist, aber eine durchschnittliche Ausgabe von 200 Nits, aber ich denke tatsächlich, dass er viel heller ist als die meisten anderen Monitore, die mit der gleichen Bewertung bewertet werden. Entweder bekommt man mehr für sein Geld oder Cooler Master hat einen neuen Weg gefunden, um den Lichtverlust zu minimieren. Der Monitor unterstützt HDR, aber ich muss zugeben, dass ich keinen merklichen Unterschied feststellen konnte.

Was jedoch fehlen könnte, ist der Kontrast. Vielleicht wird es geopfert, um eine Reaktionszeit von 0,5 ms zu erhalten, aber vielleicht brauche ich am meisten mehr Kontrast. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass ich jemals einen Monitor mit so guter Bewegungsunschärfe getestet habe. Normalerweise gibt es immer eine Verzögerung, eine Art Spur, Pixel, die im Verhältnis zum Bild verzögert sind, und das ist verdammt ärgerlich, aber hier fehlt es fast vollständig. Ich habe es nicht selbst ausprobiert, aber es gibt auch Gerüchte, dass der Monitor tatsächlich vollständig G-Sync-kompatibel ist, nur nicht zertifiziert, was den Wert des Monitors für viele ziemlich steigern wird.

Es ist wirklich ein großartiger Monitor für das Geld.