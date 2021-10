Coole Nerd-Fakten zu FIFA 22 nach 22 Tagen

HQ

Electronic Arts teilt uns an diesem Freitag ein paar informative Details über die Gewohnheiten und Aktivitäten der FIFA-22-Spieler in den letzten drei Wochen mit. In einer Übersicht wird aufgelistet, wie viele Matches in diesem Zeitrahmen gespielt wurden, zu wie vielen Toren es kam und dass der norwegische Fußballspieler Erling Braut Haaland der beliebteste Transfer im Karrieremodus ist. Etwas, das die Orthopäden dieser Welt nicht schlafen lassen wird: Die Leute jubeln am liebsten, indem sie auf ihren Knien über das Gras rutschen. Schade.