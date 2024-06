Cool bleiben mit Noctuas Home-Linie

HQ

Jetzt, wo der Sommer in vollem Gange ist, suchen viele von Ihnen zweifellos verzweifelt nach einer Möglichkeit, sich abzukühlen. Noctua hat eine praktische Lösung für genau dieses Problem, denn sie haben jetzt eine Reihe von Mehrzweckventilatoren entwickelt, die auf Ihrem Schreibtisch, in Ihrem Zimmer und überall dort verwendet werden können, wo Sie sie benötigen.

Dieser Lüfter ist Teil der Home -Reihe von Noctua und enthält eine Vielzahl zusätzlicher Dichtungen, Pads, Halterungen und Verstärker, die alle kombiniert werden und es Ihnen ermöglichen, den Lüfter an Ihre Bedürfnisse anzupassen und zu spezialisieren.

Um zu sehen, ob dieser Ventilator das ideale Gadget für Sie ist, sehen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus einige seiner Funktionen erklärt und untersucht, wie er sich in der Praxis verhält.