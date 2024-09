Convergence will einen Games Showcase anbieten, der "redaktionell Sinn macht"

HQ

Es gibt ein bestimmtes Problem, das viele Shows heutzutage plagt: Die Kuratierung und Strukturierung dieser Shows scheint nahezu nicht existent zu sein. Um die Fans zu unterhalten, springen die Shows oft zufällig zwischen Genres und Titeln unterschiedlicher Größen und Skalen. Die Convergence Games Showcase, die für morgen Abend geplant ist, möchte dem entgegenwirken.

Ich habe mit Koordinator Daniel Maher gesprochen, um zu erfahren, was wir von der Convergence Games Showcase erwarten können, und zusätzlich zu den vielversprechenden 43 Spielen hat er auch erwähnt, dass sie in einer Auswahl von Kategorien präsentiert werden, um eine Show zu liefern, die "redaktionell Sinn macht".

Maher erklärte diese Designentscheidung und fügte hinzu: "Eine Sache, die ich unbedingt tun wollte, war, das zu vermeiden, was ich tonales Schleudertrauma nenne. Wenn man sich also viele Showcases ansieht, handelt es sich um eine Aneinanderreihung von Spielen, die kein Bindegewebe haben. Du rollst von einem Anhänger zum nächsten. Es könnte ein niedlicher und gemütlicher Landwirtschaftssimulator sein, das nächste ist ein grausamer Horror. Also dachte ich, naja, das lassen wir uns vermeiden. Helfen wir den Zuschauern zumindest, sich auf die Art von Spielen vorzubereiten, die sie gleich sehen werden.

"Und so wollten wir eine Art gleichmäßige Aufteilung schaffen, ich glaube, was wir jetzt haben, sind acht Kategorien. Bei diesen 40 Spielen kommen wir im Schnitt auf etwa fünf oder sechs Spiele pro Kategorie. Und so war der Gedanke, dass, selbst wenn es in diesem Spielblock etwas gibt, das dich nicht unbedingt anspricht, es etwas geben wird, das wahrscheinlich auch zu dir passt.

Das war es also.

"Wir wollten sicherstellen, dass wir nicht zu viele tonale oder thematische Wiederholungen haben. Also, ja, all diese Faktoren kamen zusammen, ha-ha, und wurden zu der Show, die sie heute ist."

Die Convergence Games Showcase findet am 26. September um 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr MESZ statt. Unser vollständiges Interview mit dem Team von Convergence finden Sie unten.