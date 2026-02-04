Convergence Games Showcase kehrt später in diesem Monat mit einer epischen zweistündigen Sendung zurück

HQ

Wir erwarten diese Woche einen Nintendo Partner Direct und Updates zu einer Reihe von Spielen, die auf Switch-Plattformen erscheinen. Es gibt auch Gerüchte, dass später im Monat ein State of Play stattfinden wird, und das kommt zusätzlich zu kleineren Sendungen und Sendungen, wie den vielen, die Blizzard angeboten hat und im Laufe des Monats weiterhin anbieten wird.

Aber das ist bei weitem nicht alles, was Gaming-Fans erwartet. Nun wurde bestätigt, dass die Convergence Games Showcase in ein paar Wochen zurückkehren wird, alles für eine neue Show, die etwa zwei Stunden dauern wird und Updates zu über 30 Indie- und AA-Spielen bietet.

Die Showcase findet am 19. Februar um 19:30 GMT/20:30 Uhr MEZ statt, und ihr könnt sie live auf YouTube, Twitch und sogar auf Steam ansehen. Was zu erwarten ist, wurde ein kurzer Teaser versprochen, der einige Entwickler und Spiele erwähnt.

"Indie-Spieler aus aller Welt werden virtuell einen Platz in der ersten Reihe beim zweistündigen Livestream haben, der einige der vielversprechendsten Spiele 2026 präsentiert, darunter MOUSE P.I. Zur Miete (Fumi Games/PlaySide Studios), DenshAttack! (Undercoders/Fireshine Games) und die hochkomischen How Many Dudes? (Butterscotch-Eskapaden). Bestätigte Publisher und Entwickler sind Secret Mode (NUTMEG!, Everything is Crab), Kwalee (Grime II, Modulus) und Super Rare Games (Teeto, Townseek), und viele weitere wurden an diesem Abend vorgestellt. Der Livestream wird ausgedehnte Live-Gameplay von beliebten Schöpfern wie ChilledChaos, Laimu, TayderTot, Yenkoes, Preach, BearBoo, Cheebiez, Shakey und The Hot Cross enthalten."

Wirst du in ein paar Wochen auf der Convergence Games Showcase einschalten?