Conv/rgence ist ein kommender Action-Plattformer von League of Legends

Im Rahmen der Game Awards hat uns Riot zwei Projekte vorgestellt, ein rundenbasiertes Taktik-Rollenspiel namens Ruined King und ein Spiel namens Conv/rgence. Das neue Publishing-Label der League-of-Legends-Entwickler (Riot Forge) entwickelt dieses Projekt zusammen mit Double Stallion Games (die haben etwas namens Speed Brawl gemacht). In diesem neuen Actionspiel übernehmen wir die Kontrolle über Ekko, einem Fancharakter in der League-of-Legends-Community. In dieser Einzelspielererfahrung kommt ein spezielles Gerät zum Einsatz, mit dem wir die Zeit manipulieren. Natürlich haben unsere Kräfte Konsequenzen und wir müssen lernen, den bestmöglichen Ausgang aus dem Zeitreisewirrwarr zu finden. Bislang gibt es nur wenige Informationen über das Spiel und auch noch keinen Veröffentlichungstermin. Die Verbindung zu Double Stallion legt aber zumindest nahe, dass sich Ekko mit ziemlicher Sicherheit häufig prügeln wird.

