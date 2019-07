Control-Systemanforderungen setzen Super-PC voraus

Da moderne Grafik-Features, wie zum Beispiel Raytracing, bei neuen Games immer mehr in den Vordergrund rücken, steigen auch die PC-Anforderungen rasant an. Remedy hat die Option bereits früh in der Entwicklung ihres nächsten Actionspiels Control auf beeindruckende Art und Weise demonstriert, daher ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass man einen wirklich potenten Rechner braucht, um das alles zum Laufen zu bringen. Die Mindestanforderungen des Spiels sind in jedem Fall beachtlich:

Minimum

Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X oder besserNvidia Geforce GTX 1060 / AMD RX580 oder besser, Geforce RTX 2060 für Raytracing8 GB

Empfohlen

Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X oder besserNvidia Geforce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII oder besser, Geforce RTX 2080 für Raytracing16 GB

Gleichzeitig bekräftigen die Finnen erneut, dass das Spiel Ultrawide-Bildschirme, unbegrenzte Frameraten, G-Sync und Freesync unterstützen wird. Wer das alles stemmen kann, muss einen regelrechten Monster-PC zu Hause haben... Release von Control ist der 27. August, veröffentlicht wird auf PS4, PC und Xbox One.