Das finnische Studio Remedy Entertainment hat sich bereits 2001 mit seinem bahnbrechenden und umwerfenden Action-Noir-Spiel Max Payne einen Namen gemacht. Seitdem hat sich das Entwicklerteam nicht gescheut, das Übernatürliche und Unerwartete zu erforschen. Tatsächlich waren seitdem all ihre Folgespiele psychologische Reisen für die Spieler und das ist ein großer Teil des Grundes, warum Remedy Entertainment für uns so besonders ist. In einer Welt, in der Multiplayer-Spiele im Trend liegen, konzentriert sich Remedy auf umwerfende Solo-Erlebnisse. Von Alan Wake und seiner von Twin Peaks inspirierten Welt über psychologische Horror-Erzählungen bis hin zu Quantum Break und dessen Zeitreise-Saga; das Studio hat mehr als einmal gezeigt, dass es komplexe Settings angehen kann, ohne dabei den Spielspaß und das Eintauchen in die Spielwelt zu vernachlässigen. Mit Remedys neuem Werk Control ist das klarer als je zuvor geworden. Während wir das Spiel in den letzten Wochen durchspielten, waren wir sowohl vom Gameplay als auch von den verschiedenen Erzählungen überwältigt.

Control ist, wie die meisten früheren Spiele des Studios, ein Third-Person-Actionspiel und es folgt Jesse Faden. Die junge Frau hat eine unruhige, komplizierte Kindheit hinter sich, doch mittlerweile sitzt sie im "Oldest House" in Manhattan, New York. Das Gebäude ist das Hauptquartier des geheimen "Federal Bureau of Control" und Jesse wurde von einer mysteriösen Truppe angeworben, die sie in das Gebäude, von dem wir erst später erfahren, dass es für die Öffentlichkeit offenbar versiegelt ist, versteckt gehalten wird. Der Grund ihres Besuches besteht darin, sich mit jemandem zu vereinen, wir wissen zu Beginn des Spiels aber noch nicht viel darüber. Es wird jedoch ersichtlich, dass sie scheinbar gegen ihren Willen hierher gebracht wurde.

Die Kontrolle von Jesse übernehmen wir, sobald sie in diesem Gebäude ankommt. Wir treffen wenig später den Hausmeister des Büros, Ahti, ein neugieriger Mann, der teilweise auf Finnisch spricht und Jesse erste Anweisungen erteilt. Dieser Mann wird für die Geschichte wichtiger sein, als man zunächst denkt, und er wurde schnell zu einem unserer Lieblingscharakter. Unsere Protagonistin kommt anschließend in das Büro des Direktors, findet dort eine Waffe, die lebendig zu sein scheint. Sie bewegt sich in Jesses Hand, als sie die Knarre aufhebt - ihr Lauf pulsiert. Deshalb geht Jesse davon aus, dass der Prügel fortan ihr gehört und nimmt sie als ihre Dienstwaffe mit. Wie sich bald herausstellt, war das ein richtiger Karrieresprung, denn da Jesse mit dem Gerät umgehen kann, findet sie sich bald in der Rolle der neuen Direktorin wieder - ohne dass wir wirklich etwas gemacht haben.

You watching Werben

Jesses Dienstwaffe reagiert nur auf sie, weshalb wir direkt in der Karriereleiter aufsteigen.

Jesse merkt natürlich schnell, dass in diesem Büro etwas nicht stimmt und sucht alsbald nach Antworten. Außer dem Personal ist jedoch niemand zu sehen, und zu allem Übel schwebt der Staff in der Luft herum, als ob die Schwerkraft an diesem Ort nicht existiert. Als Jesse weiter in das Gebäude vordringt finden wir irgendwann einen sicheren Raum, in dem wir merkwürdige Stimmen hören. Nach kurzer Zeit erscheint schließlich die Forschungsspezialistin Emily Pope und erklärt uns, was zur Hölle eigentlich abgeht.

Im Oldest House wurde eine interdimensionale Macht entfesselt, die das Personal in dem großen Gebäude korrumpiert. Jesse, die dieses "Zischen" hören und ihm widerstehen kann, steht vor der Aufgabe, die feindlichen Hiss (so heißen die Feinde) zu beseitigen und die Ordnung im sich ständig verändernden Inneren dieses Gebäude wiederherzustellen. Natürlich wird uns dabei nicht verraten, warum uns so viele scheinbar freundliche Gesichter begrüßen und wir plötzlich als Direktorin dieses Büro anführen...

Es dauert daraufhin nicht lange, bis die durch die Hiss korrumpierte Mannschaft auftaucht und Jesse zum Handeln gezwungen wird. Es gibt jede Menge Abwechslung bei den Feinden von Control, über die wir sprechen müssen. Die niederen Hiss werden "Agenten" genannt und es sind im Grunde Menschen, die erst kürzlich verderbt wurden. Diese Feinde wurden noch nicht durch die interdimensionale Kraft deformiert und haben ihr menschliches Aussehen prinzipiell beibehalten. Sie können jedoch tödlich sein, wenn wir sie nicht schnell eliminieren.

You watching Werben

Die Hiss gibt es in etlichen Farben und Formen, doch mit den meisten kommen wir aufgrund unserer telekinetischen Fähigkeiten gut zurecht.

Schon recht früh kommen wir mit abgeschirmten Agenten in Kontakt, die dieselben Eigenschaften wie normale Agenten haben, allerdings von einer Art Kraftfeld, das man zuerst durchbrechen muss, bevor unsere Angriffe Schaden verursachen, beschützt werden. Es gibt auch Feinde vom Kamikaze-Typ, deren Körper immens verzerrt wurden, Scharfschützen, Gegner, die Feinde mit telekinetischen Kräften schweben lassen und Support-Hiss, die die Werte regulärer Feinde steigern (und vieles mehr). Die Feinde in Control werden euch also kaum langweilen.

Um diese Feinde zu besiegen, setzt Jesse ihre Dienstwaffe ein, die über verschiedene Feuermodi und versteckte Fähigkeiten verfügt. Der "Grip"-Modus ist die Standardversion der Knarre - halbautomaisch und sowohl im Nah- als auch im Fernkampf eine echte Wucht. Der "Shatter"-Modus ist eine leistungsstarke Streuschussvariante. "Pierce" bietet einen geladenen Schuss, der Rüstung durchdringt, während "Charge" explosive Munition abfeuert und Feinde zum Taumeln bringt. "Spin" ist eine durchschnittliche automatische Waffe mit einer hohen Feuerrate - all diese Waffenarten lassen sich aufrüsten und das nicht nur in puncto Statistiken. Upgrades führen Modifikationen ein, davon lassen sich pro Modi drei installieren. Dann reicht die Munition länger (unsere Waffen regeneriert Munition, sie wird also nicht manuell nachgeladen), unsere Schüsse haben mehr Wumms und die Projektile fliegenden Gegnern schneller um die Ohren. Die Mod-Typen sind wiederum in fünf Stufen katalogisiert.