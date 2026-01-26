Control Resonant wird vor Ende Juni eintreffen

HQ

Control Resonant wurde bei den Game Awards zur großen Überraschung vorgestellt, aber die größte Überraschung ist eigentlich, dass wir nicht allzu lange auf die Veröffentlichung des Spiels warten müssen.

Remedy hat kürzlich seinen neuesten Investorenbericht veröffentlicht, der nicht nur ungefähr angibt, wann das Spiel erscheinen soll, sondern auch welche finanziellen Erwartungen das Studio vor Jahresende hat.

Zuallererst steht im Bericht, dass das Spiel vor Ende des zweiten Quartals 2026 erscheinen wird, also vor dem 30. Juni:

"Die Veröffentlichung von Control Resonant bereits 2026 war eine positive Überraschung im Vergleich zu unseren Erwartungen, und wir haben unsere Annahme für die Veröffentlichung des Spiels bis zum Ende des 2. Quartals 2'26 (war H1'27) aktualisiert."

Remedy schätzt den Absatz zwischen 1,8 Millionen Einheiten im Jahr 2026 und 2,2 Millionen im Jahr 2027, was etwas konservativ erscheint, aber auf der Idee basiert, dass Remedy-Spiele über einen langen Zeitraum stetig verkauft werden, anstatt von Anfang an zu explodieren.