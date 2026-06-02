Control Resonant wird offiziell Ende September debütiert

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Nun... Hoffentlich hast du keine Pläne für September, und falls doch, mach dich bereit, sie abzusagen. The State of Play war ein echtes Vergnügen als Sendung, mit zahlreichen Enthüllungen und wichtigen Neuigkeiten, mit einem zentralen Thema, das offenbar jedes Spiel im September starten möchte. Und das gilt auch für Remedy Entertainments erwartetes kommende Action-Sequel...

Während der Präsentation wurde gerade enthüllt, dass Control Resonant offiziell am 24. September 2026 startet, wobei wir erwarten können, dass FBC-Direktor Jesse Faden sich mit ihrem (ehemals verdrehten) Bruder Dylan, dem Hauptprotagonisten dieser Fortsetzung, zusammentut, um sich einer neuen paranatürlichen Kraft zu stellen, die Manhattan übernommen hat.

Die Handlungszusammenfassung des Spiels erklärt, dass Dylan nun wach ist, nachdem er nach dem Ende des ursprünglichen Control ins Koma versetzt wurde, und nun "versucht, sich in einer ihm fremden Welt zurechtzufinden", in der Jesse, "die einzige wirkliche Verbindung in seinem Leben, fehlt." Das führt Dylan auf eine Mission, um seine Schwester zu finden, während er gleichzeitig mit der Frage kämpft, welche Version von Dylan er er ist im Alltag.

Den neuen Trailer zu Control Resonant sehen Sie unten, und es ist auch wichtig zu wissen, dass das Spiel jetzt mit zwei Editionen vorbestellt werden kann, letztere ist eine Digital Deluxe Edition mit 48 Stunden Early Access.