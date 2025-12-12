Control Resonant startet offiziell nächstes Jahr mit einer neuen Hauptfigur

HQ

Die Gerüchte stimmten – Remedys lang erwarteter Nachfolger heißt Control Resonant, aber die große Überraschung ist, dass er schon nächstes Jahr erscheint.

Noch überraschender: Jessie scheint diesmal nicht unser Hauptspielcharakter zu sein. Etwas Böses ist aus dem Oldest House entkommen, und die Mächte, die die übernatürliche Institution leiten, haben ihren zuvor festgenommenen kleinen Bruder Dylan losgeschickt, um sie zu holen.

Dylans Kräfte wirken viel stärker auf Nahkampf ausgerichtet, sodass sich das Spiel sehr anders anfühlt.

"Nach Jahren in Haft durch das Federal Bureau of Control (FBC) setzen Dylan Fadens ehemalige Entführer ihn auf dem Höhepunkt einer übernatürlichen Krise ein. Mit der Aufgabe beauftragt, eine mysteriöse kosmische Entität zu bekämpfen, die grundlegende Aspekte unserer Realität verändert, muss Dylan seine neu gewonnenen Kräfte nutzen, um den Kampf gegen die unzähligen Bedrohungen zu führen, die Manhattan überwältigen. Auf dem Weg, das volle Potenzial seiner übernatürlichen Fähigkeiten zu entfalten, wird Dylan auch seine Schwester, FBC-Direktor Jesse Faden, aufsuchen, während er darum kämpft, die Gefahren zu begreifen und einzudämmen, die über die Grenzen des Ältesten Hauses hinaus die Welt auseinandergerissen haben", heißt es in der Beschreibung.

Den ersten Trailer könnt ihr unten sehen.