Control Resonant ist Remedys "ehrgeizigstes Spiel" aller Zeiten

HQ

Die Fortsetzung von Control soll dieses Jahr erscheinen, und auch wenn Remedy uns noch nicht genau gesagt hat, wann sie dieses Jahr erscheinen wird, haben wir ein Update dazu, wie das Spiel für den Entwickler einen großen Sprung nach vorne machen wird.

"Mit Control Resonant wollten wir uns herausfordern, das größte und ambitionierteste Spiel zu machen, das wir je gemacht haben," Remedy schreibt in den sozialen Medien. "Das ist keine sichere Fortsetzung. Wir wollen die Grenzen dessen verschieben, was wir leisten können, und wir glauben, dass es nach 7 Jahren das ist, was ihr, die Fans, verdient."

Die Fans sind etwas verwundert über den Aspekt der "sicheren Fortsetzung" dieses Beitrags, aber es scheint, dass Control Resonant das Boot genauso sehr herausschieben wird wie das Originalspiel. Wir können wahrscheinlich auch mit einer wilden neuen Handlung, neuen Spielmechaniken und mehr rechnen, die das Erlebnis völlig von Jesses Reise in Control unterscheiden.