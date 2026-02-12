Control Resonant bekommt den ersten Gameplay-Trailer

HQ

Vielleicht hätten wir es erwarten sollen, da das Spiel einer der großen Hits ist, die wir Anfang 2026 erwarten, aber die Ankunft von Control Resonant bei Sonys State of Play traf trotzdem wie ein Lastwagen und löste sofort eine Welle des Hypes bei Remedy-Fans und allen, die ein übernatürliches, leicht gruseliges Actionspiel suchen, aus.

Statt der engen Korridore und gefährlichen Büros des ursprünglichen Control wird uns stattdessen eine viel offenere Umgebung in den gestaltwandelnden Straßen eines verdrehten Manhattans präsentiert. Dylan, unser neuer Protagonist, hat Kräfte wie Jessie vor ihm, und wir können unsere Fähigkeiten nach Herzenswunsch kombinieren, indem wir verschiedene Spielstile entwickeln, um es mit den Resonants, den Hauptschurken des Spiels, aufzunehmen.

Am Ende des Trailers bekamen wir einen Blick auf einen thematisch und herausfordernden Bosskampf, aber leider gibt es für Control: Resonant noch kein Veröffentlichungsdatum. Schau dir das Gameplay unten selbst an: