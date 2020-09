Control: PS4-Spieler erhalten irrtümlich Zugriff auf Ultimate Edition, Publisher lässt Fehler beheben

You're watching Werben

505 Games und Remedy Entertainment haben sich letzten Monat nicht sehr viele Freunde gemacht, als die Ultimate Edition von Control angekündigt wurde. Das Actionspiel können Fans auf den Konsolen der neuen Generation mittels Abwärtskompatibilität spielen, doch wer die Hardware-Features der neuen Systeme voll und ganz ausnutzen möchte, der müsse sich zwingend eine Ultimate Edition kaufen, heißt es beim Publisher. Was andere Entwickler als kostenloses Software-Update oder für einen schmalen Aufpreis bereitstellen, stellen die Zuständigen in diesem Fall für 40 Euro in den Online-Shop, um doppelt abkassieren zu können.

Als diese Fassung letzte Woche erschien, berichteten mehrere Nutzer auf Resetera jedoch davon, dass sie vorübergehend stolze Besitzer ebendieser Ultimate Edition waren. Um in den Augen von Sony als Besitzer dieser Spielversion (und der entsprechenden Next-Gen-Updates) zu gelten, musste man nur die Digital Deluxe Edition von Control gekauft haben, sprich den Saison Pass und das Hauptspiel besitzen. Kurze Zeit später verloren die Nutzer den Zugang jedoch wieder, sie wurden wohl manuell zurückgesetzt.

Natürlich hat 505 Games nie ausdrücklich behauptet, dass entsprechende Upgrades auf der PS4 nicht möglich seien - sie stellen sie nur nicht bereit und das ist ihr gutes Recht. Das macht sie in den Augen der sich betrogen fühlenden Fans aber nicht gerade sympathischer. Dass es offensichtlich so leicht ist, den zahlenden Kunden die zusätzlichen Extras zukommen zu lassen, fordert trotz aller Wartungs- und Bearbeitungsgebühren sicher keine Investition in Höhe des aktuellen Kaufpreises. Fans fragen sich deshalb zu Recht, warum es für 505 Games so ein großes Problem ist, bestehende Spieler auf PS5 oder Xbox Series X auf die beste Version des Spiels zugreifen zu lassen, das sie bereits besitzen.