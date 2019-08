Control: Massig Gameplay vom Anfang und Postraum-Bosskampf

In wenigen Wochen erscheint Control, das neue Actionspiel von Remedy Entertainment. Die Finnen haben uns kurz vor dem Start bereits die finale Version ihres nächsten Werks präsentiert und wir durften einiges an Gameplay mitbringen, um euch mit unseren satten Eindrücken zu überraschen. Gestern erst haben wir eine aktuelle Vorschau verfasst, heute gibt es für euch die ersten 30 Minuten des Spiels und einen spannenden Bosskampf. Wer eh bloß durch die Videos skippt, sollte direkt einen Blick in unser Highlight-Video werfen, das spart euch ein wenig Zeit. Control erscheint am 27. August für PS4, PC und Xbox One.

