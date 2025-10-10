Control kommt Anfang 2026 auf Apple-Geräte

HQ

Wenn du das hervorragende Control von Remedy Entertainment noch nicht erlebt hast, wirst du bald in der Lage sein, dieses Spiel auf dem Weg zur Arbeit durchzuspielen. Remedy hat bekannt gegeben, dass es Anfang 2026 Control auf Apple-Geräte bringen wird, neben der Unterstützung der Touch-Steuerung für das Spiel auf den Plattformen.

Da Control bereits für Mac verfügbar ist, wird das Spiel auch für iPhone, iPad und Vision Pro Headsets verfügbar sein. Die Einzelheiten werden nicht erwähnt, aber in der Regel werden große AAA-Spiele, sogar etwas ältere wie Control, nur auf den neuesten Apple Smart-Geräten veröffentlicht, so dass es wahrscheinlich etwas fair ist, davon auszugehen, dass es nur auf iPhone 17 und der 11. Generation iPads zugänglich sein wird, vielleicht auch bis zu iPhone 16 und 10. Generation iPads.

Alles, was Remedy erklärt, ist folgendes: "Bald könnt ihr neben dem Mac auch auf iPhone, iPad und Apple Vision Pro das älteste Haus betreten. Spielt mit einem Gamecontroller oder taucht mit Touch-Steuerung in die Action ein.

"Entdeckt eine unbekannte Welt, wenn Control Anfang 2026 auf diesen Plattformen erscheint."

Der Ankündigungsbeitrag scheint auch zu bestätigen, dass es sich um die Ultimate Edition des Spiels handelt, die auf die Plattform kommt. Und da eine native Version für mobile Apple-Geräte fast fertig ist, ist es dann vielleicht an der Zeit, auch eine native - und keine Cloud-Version - für Switch 2 zu erwarten...?