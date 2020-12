Control, Dragon Quest XI und Doom Eternal für Xbox Game Pass bestätigt

You're watching Werben

Vor gut einem Jahr verplapperte sich Phil Spencer in einem Interview, als er sagte, dass Control in den Xbox Game Pass aufgenommen wird. Obwohl Rememdy Entertainment die Meldung zunächst bestritt, war davon auszugehen, dass dem Microsoft-Chef solch ein Fehler nicht zufällig geschieht. Ab heute ist es offiziell, denn am Donnerstag werden Abonnenten das tolle Abenteuer von Jesse Faden ohne weitere Kosten spielen können. Welche weiteren Überraschungen auf euch warten, entnehmt ihr der folgenden Liste:

Gleichzeitig werden die folgenden Titel den Dienst in Kürze verlassen:

