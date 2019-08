Control bekommt kein New Game+ aus "Mangel an Ressourcen"

Remedys nächstes großes Actionspiel Control wird in wenigen Wochen auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen und Spieler in der Rolle von Jesse Faden durch ein surreales Abenteuer führen. Der Entwickler betonte bereits mehrfach, dass es zwischen den relativ linearen Kapiteln ein offenes Missions-Design gebe, was der Spieldauer insgesamt zugutekommen soll. Eine New-Game+-Option sei allerdings nicht geplant, weil dem Studio eigenen Aussagen zufolge schlicht die Ressourcen dafür fehlten.

Thomas Puha, Communication Manager bei Remedy Entertainment, hat IGN gegenüber bestätigt, dass sich das Studio bewusst gegen die Implementierung eines solchen Features entschieden habe:

"Es wird kein New Game+ geben. Wir haben darüber gesprochen, aber leider gibt es bestimmte Einschränkungen beim Spiel-Design, technische Gründe und einfach gesagt einen Mangel an Ressourcen, warum wir das nicht [einfügen] können."