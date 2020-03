Control ballert im März auf Playstation Now

Der Streaming-Service Playstation Now von Sony wurde vor kurzem mit ein paar frischen Games gesegnet. Ein paar der neuen Titel sind in erster Linie Füllmaterial und nur für ein Nischenpublikum vorgesehen, doch es gibt auch echte Highlights. Bekannte Titel wie Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein II: The New Colossus und nicht zuletzt das beeindruckende neue Werk von Remedy Entertainment - Control - stehen dort mittlerweile bereit. Diese Spiele sind nicht für ewig im Playstation-Abo erhältlich, deshalb solltet ihr zuschlagen, solange ihr könnt.

Hier ist eine Liste der neuen Games, die ihr über PS Now spielen könnt:

Playstation Now kostet im Monat 10 Euro und erlaubt es euch, im Umfang des Service integrierte Spiele über eure Playstation 4 zu installieren und zu spielen. Alternativ ist es über die Konsole und auf dem PC möglich, die Spiele zu streamen.