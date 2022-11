Control 2 wurde offiziell angekündigt

Es gab eine Reihe von Monaten der Spekulationen darüber, wie Remedys Codename Heron tatsächlich lauten würde, aber jetzt hat der finnische Entwickler endlich angekündigt, dass es Control 2 ist. Es wird eine direkte Fortsetzung des ersten Spiels sein und befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium.

Control 2 wird in Zusammenarbeit mit 505 Games entwickelt und verfügt über ein Budget von 50 Millionen Euro. Remedy wird die PC-Version veröffentlichen und 505 Games wird die Konsolenversionen des Spiels veröffentlichen, und die Gewinne werden dann zu gleichen Teilen zwischen den beiden Unternehmen aufgeteilt.

Control 2 wird für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum und wir werden wahrscheinlich darauf warten müssen, da es so früh in der Entwicklung ist. Wenn Sie jedoch mehr von Remedy wünschen, wird Alan Wake 2 bereits im nächsten Jahr veröffentlicht und sie haben auch mehr Titel in der Entwicklung.