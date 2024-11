Control 2 wird nächstes Jahr in die volle Produktion gehen

HQ

Nun, da der zweite DLC für Alan Wake 2 veröffentlicht wurde, macht sich Remedy bereit, mit der heiß erwarteten Fortsetzung, Control 2, die volle Produktionsphase zu erreichen. Das Spiel wurde erstmals im Jahr 2022 angekündigt, und seitdem gibt es kontinuierlich Updates darüber, dass es sich in der Vorproduktionsphase befindet.

Laut einem neuen Ergebnisbericht von Remedy wissen wir nun, dass das Spiel fast bereit ist, in die volle Produktion zu gehen. "Control 2 hat in der Phase der Produktionsbereitschaft gute Fortschritte gemacht und ist auf dem besten Weg, im Laufe des Jahres 2025 mit der vollen Produktion zu beginnen. Viele der kritischen Funktionen des Spiels wurden implementiert, um das Produktionsrisiko zu mindern, und Workflows und Pipelines werden in Vorbereitung auf die vollständige Produktion getestet", sagte Remedy.

Das bedeutet nicht, dass Sie Ende 2025 Control 2 oder ähnliches erwarten können. Das Spiel ist wahrscheinlich noch Jahre entfernt, aber es wird bei Remedy, das die Fortsetzung selbst veröffentlichen wird, Vorrang haben.

Freuen Sie sich auf Control 2 ?